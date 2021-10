Vreme sutra – pretežno oblačno, svežije i vetrovito. U toku jutra i prepodneva kiša i pljuskovi očekuju se na severozapadu, zapadu i jugozapadu, sredinom dana i posle podne i u centralnim predelima, a u toku večeri i noći u celoj zemlji. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar. Minimalna jutarnja temperatura od 8 na jugoistoku do 14 stepeni na severu i zapadu, maksimalna dnevna od 17 na severu do 23 stepena na jugu i jugoistoku Srbije.

U Dimitrovgradu sutra pretežno oblačno, uz umeren jugoistočni vetar. Minimalna očekivana temperatura 8, maksimalna 20 stepeni.

U četvrtak i petak oblačno i relativno hladno sa kišom, uz umeren do jak jugoistočni vetar. Maksimalna temperatura u četvrtak od 14 do 18, u petak od 10 do 15 stepeni.

