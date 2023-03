PRETEŽNO OBLAČNO VREME

Sutra pretežno oblačno, iznad većeg dela suvo, dok se slaba kiša očekuje na severu i jugu Srbije. Vetar slab do umeren, zapadni i jugozapadni. Minimalna temperatura od 2 do 6, maksimalna od 11 do 16 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno. Vetar umeren istočni i jugoistočni. Minimalna temperatura 1, maksimalna tokom dana 14 stepeni.

U sredu promenljivo oblačno i suvo. Narednih dana promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, mestimično sa kratkotrajnom kišom. Maksimalna temperatura od 11 do 19 stepeni, a zahlađenje se očekuje od nedelje.