PRETEŽNO OBLAČNO, SA PLJUSKOVIMA I GRMLJAVINOM

U Srbiji u petak umereno do pretežno oblačno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegde se očekuju i grmljavinske oluje i nepogode sa gradom i obilnijimm pljuskovima. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar, u košavskom području sa olujnim udarima. Minimalna temperatura od 8 do 12, maksimalna dnevna od 15 do 20 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra umereno oblačno,uz moguću pojavu kratkotrajne kiše. Duvaće umeren jugoistočni vetar. Minimalna jutarnja temperatura 7, maksimalna dnevna 19 stepeni.

U Srbiji u subotu toplije i promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, ali i sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, naročito posle podne i uveče. Maksimalna temperatura od 20 do 24 stepena.