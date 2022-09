PRETEŽNO OBLAČNO SA KIŠOM

Vreme sutra – umereno do pretežno oblačno i osetno svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U južnim, centralnim i istočnim predelima biće uslova i za grmljavinske oluje. Vetar umeren do jak jugozapadni, posle podne u skretanju na umeren do jak severozapadni. Minimalna jutarnja temperatura od 13 do 17, maksimalna dnevna od 15 na severu do 27 stepeni na jugoistoku zemlje.

U Dimitrovgradu sutra umereno do pretežno oblačno, povremeno sa kišom i grmljavinom. Vetar umeren do jak jugozapadni. Minimalna temperatura 14, maksimalna 26 stepeni.

N.S.

foto: RTC