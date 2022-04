PRETEŽNO OBLAČNO I TOPLO, SA KIŠOM

Vreme sutra – umereno do pretežno oblačno i toplo, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Više padavina očekuje se posle podne, uveče i tokom noći. Duvaće umeren do jak južni i jugozapadni vetar. Minimalna jutarnja temperatura od 8 do 12, maksimalna dnevna od 15 na severozapadu do 22 stepena na istoku i jugoistoku zemlje.

U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno, od sredine dana pretežno oblačno sa kišom. Vetar slab do umeren jugoistočni, posle podne jugozapadni. Minimalna temperatura 8, maksimalna 20 stepeni.

U subotu oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na severozapadu se očekuje zahlađenje. Na jugoistoku i dalje toplo, uz jugozapadni vetar. Maksimalna temperatura od 10 na severozapadu do 18 stepeni na istoku i jugoistoku zemlje.

