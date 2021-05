U većem delu zemlje sutra pre podne i sredinom dana biće pretežno oblačno i sveže sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, posle podne se očekuje razvedravanje. U Vojvodini tokom celog dana suvo. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar, krajem dana u slabljenju. Minimalna temperatura od 12 do 16, maksimalna dnevna od 20 do 23 stepena.

U Dimitrovgradu sutra pretežno oblačno, tokom dana povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Minimalna očekivana temperatura 12, maksimalna 17 stepeni.

U subotu umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Maksimalna temperatura od 20 do 24 stepena. U nedelju promenljivo oblačno i svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uglavnom sredinom dana i posle podne. Maksimalna temperatura od 18 do 22 stepena. Tokom vikenda će duvati umeren do jak severozapadni vetar. Od ponedeljka do srede umereno do pretežno oblačno i hladno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura od 13 do 19 stepeni.

N.S.

foto: arhiva RTC