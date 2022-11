PRETEŽNO OBLAČNO I HLADNO

Vreme sutra – umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, ujutro ponegde sa maglom i niskom oblačnošću. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Minimalna temperatura od -2 do 3, maksimalna dnevna od 4 do 8 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra umereno do pretežno oblačno, uz slab do umeren istočni vetar. Minimalna očekivana temperatura -2, maksimalna 4 stepena.

Pretežno oblačno biće i u sredu, mestimično sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom. Maksimalna temperatura biće od 5 do 8 stepeni.