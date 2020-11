Preminuo patrijarh Irinej

Preminuo patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej. Patrijarhovo stanje naglo se pogoršalo juče, u četvrtak. On je testiran pozitivno na koronavirus 4. novembra, a već sutradan je hospitalizovan u Vojnoj bolnici na Karaburmi. Patrijarh je juče bio u izuzetno teškom stanju i bio je priključen na aparate za održavanje rada vitalnih organa. SPC je na svom sajtu u četvrtak objavila da je stanje patrijarha SPC pogoršano, kao i da se o njegovom zdravlju osim srpskih lekara, brinu i ruski.

Do sada je bilo nekoliko infromacija vezanih za zdravstveno stanje patrijaha, jedna od njih je bila i da mu se stanje pogoršalo, a zatim, da podsetimo, konzilijum lekara je u utorak, posle uvida u opšte stanje u dosadašnji tok lečenja, zaključio da su do sada sprovedene mere lečenja dovele do stabilizacije hronične srčane slabosti. Međutim, došlo je do preokreta situacije i patrijarhu je pao nivo kiseonika u krvi, a stanje mu se pogoršalo.

Patrijarh Irinej (Gavrilović) rođen je u selu Vidova, kod Čačka, 1930. godine od oca Zdravka i majke Milijane. Na krštenju dobio je ime Miroslav. U rodnom selu završio je osnovnu školu, a potom gimnaziju u Čačku. Po završetku gimnazije upisao se i završio Bogosloviju u Prizrenu, a zatim i Bogoslovski fakultet u Beogradu. Po završenom fakultetu odlazi u vojsku. Po povratku iz vojske ubrzo biva postavljen za suplenta (profesora) Prizrenske bogoslovije. Pre stupanja na dužnost profesora oktobra meseca 1959. godine u manastiru Rakovica, od strane Njegove Svetosti Patrijarha srpskog Germana, prima monaški čin, dobivši monaško ime Irinej. Istoga meseca na dan svete Petke, 27. oktobra 1959. godine, u crkvi Ružici na Kalemegdanu biva rukopoložen u čin jeromonaha. Dok je kao profesor u Prizrenskoj bogosloviji službovao biva upućen na postdiplomske studije u Atinu,a 1969. godine biva postavljen za upravnika Monaške škole u manastiru Ostrog, odakle se pak vraća u Prizren i biva postavljen za rektora Prizrenske bogoslovije. Sa te dužnosti 1974. izabran je za vikarnog episkopa Njegove Svetosti Patrijarha srpskog sa titulom Episkopa moravičkog. Godinu dana kasnije 1975. godine izabran je za Episkopa niškog.

Na Svetom Arhijerejskom Saboru Srpske Pravoslavne Crkve, 22. januara 2010. godine, izabran je za Arhiepiskopa pećkog, Mitropolita beogradsko-karlovačkog i Patrijarha srpskog. Čin ustoličenja Svetejšeg Arhiepiskopa pećkog, Mitropolita beogradsko-karlovačkog i Patrijarha srpskog gospodina Irineja izvršen je 23. januara 2010. godine, na svetoj arhijerejskoj Liturgiji u sabornom Svetoarhangelskom hramu u Beogradu.

