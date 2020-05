Prema podacima Zavoda za javno zdravlje u Pirotu, Na području okruga, od početka epidemije do juče, ispitana su 1924 uzorka, a registrovano je 138 pozitivnih slučajeva na Covid19 i to: u Pirotu 103, Babušnici 21, Beloj Palanci 13 osoba i Dimitrovgradu 1. Juče nije bilo novih potvršenih slučajeva, a očekuju se rezultati za 45 uzetih uzoraka.

