Iz javnog preduzeća „Komunalac“ obaveštavaju gradjane , da zbog radova na vodovodnoj mreži, potrošaci u ulici Najden Kirov ( od Trga do ulice Slavjanska), i u ulicama Vasil Ivanov Cile, Karavelov i Svetozar Marković imaće obustavu u snabdevanju vodom , danas u vremenu od 9 do 12 sati.

