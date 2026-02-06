POTPISANI UGOVORI ZA STUDENTSKE STIPENDIJE

U Sali Skupštine opštine Dimitrovgrad danas su potpisani ugovori o dodeli opštinskih studentskih stipendija za ovu školsku godinu. Ove godine opština je dodelila 22 studentske stipendije i to 9 redovnih, 11 posebnih, od kojih je 5 za prvu i 6 za studente od 2. do završne godine, kao i dve kadrovske stipendije, jedna produžena – za studije arhitekture, a druga odobrena po prvi put i odnosi se na oblast poljoprivrede.

Pre potpisivanja ugovora studentima se obratio predsednik opštine Vladica Dimitrov, istakavši da finansijskom podrškom najboljih studenata lokalna samouprava godinama ulaže u znanje i budućnost mladih generacija. On im je poželeo uspeh u daljem školovanju, podstičući ih da po završetku školovanja makar deo njih, svoje znanje i potencijale veže za sredinu iz koje potiče.

Sve stipendije isplaćuju se za 10 meseci. Iznos za redovne i posebne stipendije je 12 hiljada dinara, a za kadrovske 30 hiljada dinara mesečno, tako da je za tu namenu iz budžeta izdvojeno 3 miliona dinara.

A.T.A.

foto i video: Miki Ilić