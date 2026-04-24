POTPISANI UGOVORI SA KORISNICIMA SREDSTAVA IZ AGRO FONDA

Juče je u edukativno-obrazovnom centru organizovano potpisivanje ugovora sa korisnicima sredstava iz agro fonda, koji je uspostavljen sa ciljem podsticanja poljoprivredne proizvodnje i jačanja ruralnog razvoja. Konkurs se već petu godinu uspešno realizuje zahvaljujući saradnji Regionalne razvojne agencije JUG i Opštine Dimitrovgrad.

“Ovaj mehanizam podrške, koji uspešno funkcioniše, omogućava poljoprivrednim proizvođačima da dobiju kratkoročne, beskamatne kredite, čime se doprinosi održivosti i razvoju gazdinstava,” kaže član opštinskog veća, Dragan Mančev.

“Važnost ovog programa je da kroz novčanu podršku motiviše mlade, ali i postojeće proizvođače da ostanu na selu i dalje razvijaju svoje proizvodne kapacitete, a zasnovan je na principu obnavljanja sredstava kroz povraćaj kredita i omogućava dugoročnu održivost fonda i kontinuiranu pomoć novim korisnicima,” ističe Goran Zlatković, iz Regionalne razvojne agencije JUG.

Zajednička inicijativa Regionalne razvojne agencije i Opštine Dimitrovgrad predstavlja primer uspešne saradnje u pravcu razvoja lokalne zajednice. Realizacija ovog programa biće nastavljena i u narednim godinama, dodao je Zlatković, čime će poljoprivrednici i ubuduće imati pouzdanog partnera u razvoju svojih gazdinstava.

