U Beogradu su danas potpisani ugovori o kupovini dve kuće na teritoriji opštine Dimitrovgrad, uz subvencije Ministarstva za brigu o selu.

Trostrane ugovore potpisali su ministar za brigu o selu Milan Krkobabić, predstavnik lokalne samouprave, Slavoljub Manoilov i dvoje mladih poljoprivrednika. Potpisnici ugovora su Milan Nedelkov, koji je dobio sredstva za kupovinu kuće u Lukavici i Roberta Ilijev, koja je podnela prijavu za kuću u selu Visočki Odorovci.

Iz komisije za dodelu subvencija podsećaju da Javni poziv za dodelu seoskih kuća traje do utroška sredstava, napominjući da je za konkurs trenutno raspoloživa kuća u selu Radejna.