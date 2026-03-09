ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

PORAZ “BALKANSKOG” U PRIPREMNOM MEČU, U SREDU U POLUFINALU KUPA FSPO DOČEKUJE “RADNIČKI” IZ PIROTA

RT Caribrod

U okviru priprema za prolećni deo prvenstva Zone istok, fudbaleri “Balkanskog” odigrali su u subotu još jedan prijateljski meč, ovoga puta u Nišu. Domaća ekipa “Proletera” bila je bolja i slavila rezultatom 2:1, a jedini pogodak za dimitrovgradsku ekipu postigao je Nemanja Mančić.

Već u sredu, 11. marta, „Balkanski“ igra polufinalni meč Kupa fudbalskog saveza pirotskog okruga. Dimitrovgradska ekipa, u SC Park, dočekuje „Radnički“ iz Pirota, a početak meča zakazan je za 15 časova.

foto: RTC

