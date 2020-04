Popuštanje mera od ponedeljka. Dr Kon: Počinju s radom frizerski i kozmetički saloni, fitnes centri, teretane i medjugradski saobraćaj

– Pojedini objekti, poput teretana, moraće da pojačaju dezinfkeciju u objektima – istakao je Kon. On je dodao da zbog ograničenja broja ljudi na jednom mestu ove delatnosti treba da funkcionišu po principu zakazivanja. Kon je dodao da mera zabrane kretanja vazi do ponedeljka ujutru i da penzioneri danas i u nedelju mogu da iskoriste 30 minuta šetnje od 18 do 1 sat, a potom je istakao da će od ponedeljka, 27. aprila, penzioneri imati pola sata više, dakle jedan sat, za šetnju u istim terminima.

