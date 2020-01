Popović: Naša je obaveza da budemo sa građanima i da zajednički rešavamo probleme

“Živimo od suprugine plate, koja radi kao pomoćno osoblje u bolnici. Sinovi su mi nezaposleni, ja primam minimalac imam još dve godine do penzije. Kuća je lošeg kvaliteta i propada sve više. Mnogi su nam obećavali pomoć u renoviranju bar izolaciju da stavimo ali do sad nismo dobili ništa. Ovo je prvi put da nas je neko obišao i hvala predsedniku opštine na tome. Nadamo se da će nam pomoći“, kazao je Zoran.

