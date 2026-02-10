ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

POJAČANA KONTROLA PARKIRANJA I PLAĆANJA PARKINGA U BALKANSKOJ I SUSEDNIM ULICAMA

Predsednik opštine Vladica Dimitrov, održao je juče sastanak sa predstavnicima opštinske uprave, Javnog preduzeća „Komunalac“ i Policijske stanice u Dimitrovgradu, a tema je bila parkiranje, cena i naplata parkiranja u Dimitrovgradu. Još prilikom uvođenja naplate parkiranja, naš cilj nije bio zarada, već uvođenje reda u ovoj oblasti, kako bi građani i turisti mogli normalno da parkiraju u glavnoj ulici i na obeležinim parkinzima,ističe Dimitrov.

Dimitrov je održao sastanak i sa radnicima parking službe i čuo i njihove probleme prilikom naplate parkinga. Problem sa parkiranjem u jednom delu ulice Desanke Maksimović, biće rešen u razgovorima sa rukovodstvom i radnicima Doma zdravlja, koji tu najčešće i parkiraju. Od naplate parkinga ni po koju cenu neće biti izuzeti radnici Opštinske uprave, lokalni funkcioneri i političari, istakao je Dimitrov.

Dobar deo građana vozi automobile sa stranim, odnosno sa bugarskim tablicama. Dimitrov smatra, da i za to postoji rešenje.

Lokalna samouprava će i dalje tražiti mogućnosti za izgradnju novih parking mesta u užem centru grada, ali reda u ovoj oblasti mora biti, kaže Dimitrov dodajući da će u pojačanu kontrolu osim radnika parking službe Komunalca, biti uključen i saobraćajni inspektor i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova.

