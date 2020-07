Od prvog jula do 31. avgusta, za saobraćaj svih motornih vozila biće zatvorena Balkanska ulica, od raskrsnice sa ulicom Hristo Botev do raskrsnice sa ulicom Nišava, kod donje rampe. Ulica će se u navedenom periodu koristiti kao pešačka zona svakodnevno, u vremenu od 19 do 24 sata.

You May Also Like