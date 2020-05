Počinje redovno godišnje testiranje tunela „Predejane“ i „Manajle“ u Grdeličkoj klisuri

U periodu od 19. maja 2020. godine do 31. maja 2020. godine planirano je da se obustavi saobraćaj kroz desne cevi tunela „Predejane“ i „Manajale“, a za to vreme će se odvijati saobraćaj dvosmerno kroz leve cevi predmetnih tunela.

Tokom ispitivanja planirano je da se prvo obustavi saobraćaj u levim cevima tunela „Predejane“ i „Manajle“u periodu od 08. maja 2020. godine do 19. maja 2020. godine, a za to vreme će se odvijati dvosmerno saobraćaj kroz desne cevi navedenih tunela.

