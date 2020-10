POČINJE PRIJAVA KANDIDATA ZA PROGRAM „MOJA PRVA PLATA”

Prijavljivanje kandidata za program „Moja prva plata” počinje danas i traje do 8. novembra, a nezaposlenima je na raspolaganju oko 8.500 poslodavaca koji su ispunili uslove javnog poziva, izjavio je direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović. Poslodavci, čiji izbor takođe počinje danas i traje do 15. novembra, iskazali su interesovanje za oko 22.000 nezaposlenih, što je mnogo više nego što se očekivalo. Do kraja novembra biće definisan krug poslodavaca i nezaposlenih lica, a ugovori će biti zaključeni do sredine decembra.

Kandidati sa srednjom školom će od Nacionalne službe za zapošljavanje tokom prakse dobijati naknadu od 20.000 dinara, dok će oni sa visokom stručnom spremom dobijati 24.000 dinara.