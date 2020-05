POČEO SA RADOM VRTIĆ U DIMITROVGRADU. ZA SADA RADI SAMO JEDAN OBJEKAT, A PROGRAM U ČETIRI GRUPE POHAĐA 26 MALIŠANA

Jutros je sa radom počela Predškolska ustanova “8. septembar“, a vrtić mogu pohađati samo deca, čija oba roditelja rade. U telefonskom uključenju za RT Caribrod u petak, direktor predškolske ustanove Vera Vasov istakla je da će do daljnjeg vrtić pohađati 26-oro dece. Prema rečima Vasove, roditelj koji dovodi dete dužan je da donese potvrdu o radnom angažovanju oba roditelja sa telefonom poslodavca, kao i potvrdu o obavljenom pedijatrijskom pregledu deteta. “Za sada će raditi samo jedan objekat, a deca će biti raspoređena u 4 grupe. Mi smo dobili preporuke, na koji način treba raditi, uputstva za roditelje i za radnike. Roditelji će decu dovoditi do ulaza u vrtić, gde ih preuzimaju medicinske sestre, koje će po pravilima uvesti dete u objekat,“ rekla je Vasova.

