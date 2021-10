POČELO ASFALTIRANjE DEONICE DRŽAVNOG PUTA OD LUKAVICE DO VERZARA

Zbog radova na asfaltiranju deonice državnog puta Lukavica-Verzar i sutra predstoji potpuna obustava saobraćaja na deonici Džonin most-Karaula Verzar. Saobraćaj će biti zatvoren u vremenu od 7:00 do 17:00 sati. Radovi od Džoninog mosta u Lukavici do raskrsnice za selo Verzar predstavljaju nastavak rekonstrukcije državnog puta drugog B reda od Lukavačke rampe do karaule Verzar. U prvoj fazi, završenoj u septembru prošle godine odrađena je deonica kroz naseljeno mesto Lukavica. Druga faza počela je sredinom jula ove godine. U toku je asfaltiranje ove deonice. Radove je danas obišao pomoćnik predsednika opštine Dimitrovgrad Žan Conević, koji je apelovao na gradjane koji gravitiraju ka ovom delu opštine da ne kreću na put bez preke potrebe, kako bi radovi bili što kvalitetnije izvedeni. Osnovni sloj afalta je debljine šest, a drugi, habajući sloj, koji će uskoro biti postavljen biće četiri centimetra. Na ovom putnom pravcu postavljenje su i takozvane niže za mimolaženje većih vozila. Conević je izrazio zadovoljstvo zbog onoga što je video na terenu, kao i kvalitetom radova. Investitor radova na sanaciji puteva povezanih sa koridorom 10 su Koridori Srbije, izabrani izvođač radova je bugarska kompanija Trejs, a radove na terenu od Lukavice do Verzara izvodi preduzeće Drumovi A end De iz Pirota.