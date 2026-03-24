POČELA PRIJAVA ZA TESTIRANJE I UPIS DECE U PRVI RAZRED

Na Portalu eUprava od juče je roditeljima ili drugim zakonskim zastupnicima omogućena usluga Zakazivanje termina za proveru spremnosti deteta za polazak u školu i upis u prvi razred osnovne škole, koja će biti dostupna do 31.5.2026. godine. Prilikom prijavljivanja za upis i proveru spremnosti deteta za polazak u školu, potrebno je dostaviti ime i prezime i JMBG deteta, ime i prezime i JMBG jednog roditelja, adresu stanovanja, broj telefona i mejl adresu.

Roditelji mogu da prijave svoje dete Elektronskim putem na Portalu eUprava pokretanjem usluge eZakazivanje ili u kancelariji stručne službe (pedagog i psiholog)  i kancelariji sekretara škole.

Škola pribavlja svu potrebnu dokumentaciju po službenoj dužnosti (izvod iz Matične knjige rođenih, uverenje o prebivalištu, uverenje o pohađanju pripremnog predškolskog programa i Potvrdu o obavljenom lekarskom pregledu – lekarsko uverenje.) Samo ukoliko je pregled obavljen kod privatnog lekara, potrebno je lično doneti lekarsko uverenje.

Za proveru spremnosti deteta za polazak u školu i upis u prvi razred osnovne škole u školskoj 2026/2027. godini mogu biti prijavljena deca, rođena u periodu od 1. marta 2019. do 28. februata 2020. godine. 

Testiranje će biti obavljeno od 1. aprila do 31. maja, za vreme trajanja upisa.

