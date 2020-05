POČELA PRIJAVA ZA DRŽAVNU POMOĆ OD 100 EVRA

Ministar finansija Siniša Mali je izjavio da od danas svi punoletni građani sa prebivalištem u Srbiji mogu preko sajta Uprave trezora ( idp.trezor.gov.rs ) da se prijave da bi dobili pomoć države u dinarskoj protivvrednosti od 100 evra. On je za RTS kazao da će od petka, 15. maja, prijavljivanje za tu pomoć biti moguće i preko kol centra čiji će broj biti objavljen, a prijavljivanje će trajati do 5. juna.

