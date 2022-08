POČELA PRIJAVA POSLODAVACA ZA PROGRAM „MOJA PRVA PLATA“

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je javni poziv za realizaciju ovogodišnjeg programa podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“. Za ovu godinu je planirano da se u program uključi do 10.000 mladih starosti do 30 godina, sa najmanje srednjim obrazovanjem i bez radnog iskustva. Program će se sprovoditi kod poslodavaca, u privatnom i javnom sektoru, u trajanju od devet meseci, a realizuje se bez zasnivanja radnog odnosa.

Nacionalna služba će tokom trajanja programa, licima sa srednjim obrazovanjem isplaćivati novčanu naknadu od 25.000 dinara na mesečnom nivou, a onima sa visokim obrazovanjem 30.000 dinara.

Poslodavci se za učešće u programu mogu prijaviti do 22. septembra, a prijava nezaposlenih lica obaviće se od 3. do 31. oktobra.