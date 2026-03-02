ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

POČELA PRIJAVA POLjOPRIVREDNIKA ZA PODSTICAJE U BILjNOJ PROIZVODNjI

Danas počinje prijava poljoprivrednika za osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji u iznosu od 18.000 dinara po hektaru. Ove godine uvedene su izmene što se tiče isplate sredstava, tako da poljoprivrednici neće morati da čekaju da se javni poziv završi. Isplata će se vršiti odmah po dobijanju i obradi zahteva, odnosno sredstva će se uplaćivati na račune tokom trajanja konkursa.

Korisnici podsticaja dužni su da primljeni iznos pokriju računima za nabavku semena, sadnog materijala, mineralnog đubriva i sredstava za zaštitu bilja, a prihvataće se računi izdati u periodu od 1. avgusta 2025, do 31. jula 2026. godine. Ukoliko korisnik ne opravda celokupan iznos, dužan je da srazmerni deo sredstava vrati, u skladu sa zakonom. Budžet za podsticaje iznosi ukupno 36 milijardi dinara, a javni poziv biće otvoren do 1. aprila.

