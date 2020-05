Počela 1. faza javnog gradskog i prigradskog prevoza

U skladu sa Odlukom o organizaciji javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji opštine Dimitrovgrad u primeni mera prevencije, sprečavanja širenja i smanjenja rizika bolesti COVID-19, juče je počela realizacija prve faze prevoza putnika (radnika) na teritoriji opštine Dimitrovgrad, na liniji Gojin Dol – Dimitrovgrad – Granica. Planirano je šest polazaka u toku dana, tri od Gojin Dola do granice i tri od Gojin Dola do centra Dimitrovgrada, a red vožnje objavljen je na sajtu RT Caribrod i na zvaničnom sajtu opštine.

You May Also Like