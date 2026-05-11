POBEDA „BALKANSKOG“ U PRVOM KOLU PLEJ-OFA

U prvom meču plej-of faze prvenstva Zone istok fudbaleri Balkanskog su u subotu, u Sportskom centru Park, savladali ekipu OFK „Slatine“ iz Bora, rezultatom 4:0. Pogotke su postigli Davor Petrov, Predrag Ivković, Danilo Vasov i Dušan Dimitrijević, autogol. Posle ovog kola Balkanski je drugi na tabeli, sa 58 bodova. Trener dimitrovgradskih fudbalera, Aleksandar Nackov, dao je svoj komentar utakmice.

U sledećem, drugom kolu, koje je na programu idućeg vikenda, “Balkanski” gostuje u Knjaževcu, lideru na tabeli, ekipi “Timočanina”.

A.K.

foto i video: Milan Ilijev