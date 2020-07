PIROTSKI OKRUG: JOŠ OSAM POZITIVNIH NA COVID19, DVA IZ PIROTA I ŠEST IZ BELE PALANKE

Prema najnovijim podacima Zavoda za javno zdravlje Pirot, na teritoriji Pirotskog okruga laboratorijski je potvrđeno još osam slučajeva oboljevanja od covid19 virusa, i to dva u Pirotu i šest u Beloj Palanci. Od ukupnog broja testiranih u Okrugu je do sada laboratorijski potvrđeno 327 osoba: u Pirotu 217, Babušnici 31, Beloj Palanci 75 i Dimitrovgradu – četiri. Od početka epidemije do danas, 29.07.2020. registrovana su 22 umrla lica (do kraja maja 19 lica i u julu 3 umrla lica) sa područja pirotskog okruga.

Od početka epidemije do 29.07.2020.g. na području okruga ukupno je uzorkovano 2955 briseva na RT-PCR. Za 25 uzoraka se čekaju rezultati. Danas je uzorkovao još 32 briseva i poslato u laboratoriju IZJZ Niš.U junsko-julskom epidemijskom talasu registrovan je 171 laboratorijski potvrđen slučaj od kojih je više od dve trećine već izlečeno. Sva lica potrđena na COVID u zavisnosti od težine kliničke slike su u kućnoj izolaciji ili na lečenju u bolnici. Članovi njihovih porodica su takođe u izolaciji.Na grudnom odeljenju Opšte bolnice Pirot danas se nalazi 6 obolelih pod sumnjom na covid infekciju. Na lečenje u KC Niš nalazi se 6 lica, i to 3 iz Bele Palanke, jedno iz Babušnice i jedno iz Pirota.