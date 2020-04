Pijace od utorka ponovo rade, penzioneri će moći u šetnju

Vlada Srbije saopštila je koje će mere, donete kako bi se sprečilo širenje koronavirusa, biti ublažene. Građani stariji od 65 godina moći će od sutra da izlaze u šetnju utorkom, petkom i nedeljom u trajanju od pola sata, jedna je od novih mera koje je usvojila Vlade Srbije, u skladu sa epidemiološkom situacijom i mišljenjem struke. Penzioneri će pola sata za šetnju moći da iskoriste u periodu od 18 časova do 1 sat iza ponoći, najviše šest stotina metara od mesta stanovanja. Otvaraju se zelene pijace Zelene pijace od sutra su ponovo otvorene, uz obaveznu primenu svih mera zaštite protiv širenja koronavirusa, saopštila je vladina kancelarija za saradnju s medijima. Od sutra je takođe dozvoljen rad poslodavcima iz oblasti pružanja usluga, poput auto-mehaničarskih i vulkanizerskih radnji, obućara, krojača, hemijskih čišćenja, škola za obuku vozača kao i poslodavcima iz oblasti trgovine na malo – knjižare, trgovci motornim vozilima, biciklima, nautikom, tehničkom robom, građevinskim materijalom… Građevinci od sutra mogu da rade u punom kapacitetu Vlada takođe poziva poslodavce u oblasti građevinarstva (visokogradnja i niskogradnja) da nastave rad u punom kapacitetu radom od sutra, 21. aprila. Svi poslodavci su u obavezi da radnicima obezbede zaštitna sredstva (maske, rukavice i dezinfekciona sredstva), a rad se mora obavljati uz poštovanje socijalne distance. Poslodavci su dužni da izrade poseban plan mera rada tokom vanrednog stanja, dok su zaposleni u obavezi da to poštuju. Oni koji i dalje nisu u mogućnosti da nastave sa radom su objekti čiji rad podrazumeva okupljanje velikog broja ljudi, poput radnji različitih delatnosti koje se nalaze u tržnim centrima. Takođe, rad i dalje nije dozvoljen u delatnostima koje podrazumevaju blizak fizički kontakt, tako da frizerski saloni, saloni za negu lepote, teretane i fitnes centri i dalje ostaju zatvoreni. Odobrena donacija Srpskoj Vlada je odobrila i donaciju od pet hiljada testova Republici Srpskoj u cilju sprečavanja širenja koronavirusa.

