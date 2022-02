PETROV: PREKO 150 PREGLEDA NA DNEVNOM NIVOU

U Domu zdravlja u Dimitrovgradu, u poslednjih desetak dana se na dnevnom nivou u kovid ambulanti obavi preko 100 pregleda i između 50 i 60 na pedijatriji, izjavio je za RT Caribrod direktor Doma zdravlja Robert Petrov. „Još uvek dominiraju prvi pregledi i na dnevnom nivou kod odraslih imamo 20 do 30 ljudi koji su pozitivni, a u pedijatriji između 5 i 10. To je ogroman broj kada je u pitanju Dimitrovgrad“, rekao je Petrov. On je naglasio da je do toga dovelo odsustvo poštovanja postojećih mera. Zdravstveni radnici su preopterećeni, tako da se raspored rada pravi na dnevnom nivou, pošto ima zaraženih i među njima. „Od početka ove godine smo ostali bez dva lekara – jedna lekarka je prešla u bolicu u Pirot, a jedan lekar je otišao u penziju i mi još uvek nemamo odobrenje za njihovu zamenu. Ostali smo i bez radiologa, tako da to predstavlja dodatno opterećenje“, naglasio je Petrov dodajući da je u ovoj situaciji olakšavajuća okolnost to što su kliničke slike kod većine kovid pacijenata lakše i ne zahtevaju bolničko lečenje. Petrov je napomenuo da je interesovanje za vakcinaciju dosta smanjeno i da se uglavnom daje treća doza, dok se sporadično javlja poneko za prvu dozu.

D.V.

foto: Marko Todorov