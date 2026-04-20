PETORICA KARATISTA „CARIBRODA” OSTVARILI PLASMAN NA KUP SRBIJE

U Raškoj je juče održan Kup karate saveza užeg regiona za kadete, juniore, seniore i veterane. To je bio i kvalifikacioni turnir za predstojeći Kup Srbije, koji će biti održan sredinom maja. Iz pet nastupa karatisti “Caribroda” osvojili su čak četiri medalje. U kategoriji kadeta 2013. godište – oranž pojas, nastupio je Luka Veličkov i osvojio treće mesto i bronzanu medalju. U kategoriji kadeta, 2012. godište – oranž pojas, Mihajlo Stojčev je takođe osvojio bronzu. Bronzana odličja osvojili su i Ivan Bojanić kod kadeta 2011. godište – zeleni pojas, kao i Luka Panić u kategoriji kadeta – plavi pojasevi. Svi oni obezbedili su direktan plasman za Kup Srbije. Marko Iliev je nastupio u najtežoj, apsolutnoj kategoriji seniora, stigao do polufinala i tesnim rezultatom 2:1 izgubio borbu za bronzanu medalju, ali je uprkos tome obezbedio nastup za Kup Srbije.

foto: Dejan Todorov