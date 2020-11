PET NAGRADA NA KONKURSU „MISIJA PROSVETITELJ” ZA OŠ HRISTO BOTEV

Pet nagrada za Osnovnu školu Hristo Botev na trećem literarnom i likovnom konkursu „Misija prosvetitelj“ u organizaciji oblastne administracije Sofijske oblasti.

Na trećem konkursu za literarne i likovne radove „Misija prosvetitelj“, u organizaciji oblastne administracije Sofijske oblasti nagrađeno je i četvoro učenika osnovne škole „Hristo Botev“. Sama škola našla se među 11 obrazovnih ustanova, koje su dobile priznanja za uspešno učešće na konkursu.

Direktorka Osnovne škole Hristo Botev, Katarina Simeonov ističe, da su od početka školske godine u školi realizovane sve aktivnosti po godišnjem nastavnom planu i programu, a jedna od njih je i obeležavanje 1. novembra – Dana narodnih prosvetitelja.

Zbog epidemiološke situacije, Dan narodnih prosvetitelja u dimitrovgradskoj osnovnoj školi, obeležen je skromnije u odnosu na prošlu godinu:

Početkom meseca objavljeni su rezultati i imena nagrađenih, za likovne i literarne radove na konkursu „Misija prosvetitelj“, koji se već treću godinu zaredom povodom 1. novembra – Dana narodnih prosvetitelja, organizuje oblastna administracija Sofijske oblasti. Simeonova je izuzetno zadovoljna činjenicom da je među 36 nagrađenih na pomenutom konkursu, četvoro učenika iz Dimitrovgrada.

„Obradovali smo se nagradama, iako ove godine neće biti zvanične dodele, želim da kažem da smo ponosni na talenat ove dece koja uspešno predstavljaju našu školu “, rekla je Simeonova. Ove godine, ima dosta odličnih eseja i crteža, koji ispunjavaju sve kriterijume takmičenja, te su svi oni nagrađeni, a ne samo prva tri, kako je to bilo prethodne dve godine. U likovnom delu konkursa učestvovali su učenici od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola i nagrađeno je njih 19. Literarne radove su pisali učenici od petog do osmog razreda osnovnih i od prvog do trećeg razreda srednjih škola i 17-oro njih je zaslužilo nagrade i diplome, navodi se u dopisu organizatora konkursa.

D.V.

foto: RTC