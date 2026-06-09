PET MEDALJA ZA KARATISTE “CARIBRODA” U ĆUPRIJI

Minulog vikenda u Ćupriji je održan Međunarodni “Vidovdanski karate turnir 2026”. Organizator događaja bio je karate klub Knez Lazar. Učestvovalo je više od 350 karatista u preko 400 nastupa iz 38 klubova Srbije, Crne Gore i Severne Makedonije. Na početku turnira prisutne je pozdravio predsednik karate federacije Srbije – Slavoljub Piper. Karate klub Caribrod na ovom turniru predstavljalo je sedmoro takmičara u 8 nastupa iz kojih je osvojeno 5 medalja – 1 zlatna, 1 srebrna i 3 bronzane. O njihovim nastupima govori Goran Krstić, trener karate kluba Caribrod:

Ovo je bio poslednji turnir u polusezoni za takmičare kluba. Sve članove karate kluba Caribrod do kraja meseca, u okviru jednog od treninga, očekuje predavanje-prezentacija o sportskim povredama u borilačkim sportovima, kao i najsvečaniji trening na kome će biti dodeljena nova učenička zvanja sertifikati, novi pojasevi i druge nagrade. Podsećamo da je 23. maja dvadesetosmoro članova uspešno položilo ispit za nove pojaseve, pred ispitivačem Karate federacije Srbije.

foto album: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1456849842913985&type=3

D.T. / A.K.

foto i video: Dejan Todorov