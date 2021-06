Patrijarh Porfirije u Gračanici: Uvek kada dođem na KiM zapravo se vratim u svoj dom

Patrijarh srpski Porfirije služio je svetu arhijrejsku liturgiju u manastiru Gračanica, nakon koje se besedom obratio prisutnima.On je u besedi istakao da se svaki put kada dođe na Kosovo i Metohiju zapravo vrati u svoj dom.

„Svaki put siguran sam svi mi, a za sebe ispovedajući kažem da kada dođem na Kosovo i Metohiju, razumem dubinski a ne mogu ni sebi ni drugima da objasnim, da sam se zapravo vratio u svoj dom, da sam baš kako što Gospod govori u priči o bludnom sinu svaki trenutak kada sam odsustvovao odavne stranstvovao u nepoznatoj zemlji, bavio se temama i stvarima koje me odvode od sebe, odvode od Boga, razdvajaju od braće. Svaki put, siguran sam, kada dođemo u ovu svetu zemlju dubinski znamo da smo se vrtili u dom očev. O tome svedoči ova sveta Gračanica, Visoki Dečani, Pećka Patrijaršija, Bogorodica Ljeviška toliko svetinja svedoče o tome da je ovo naš dom Kosovo i Metohija zemlja u kojoj smo se rodili, rodili za Hrista i stekli mnogo toga što drugi ili ne mogu ili ne žele da razumeju“, istakao je između ostalog u besedi patrijarh.

„Gračanica i svetinje koje smo pobrojali jesu srpska kulturna baština, ali braćo i sestre svetsko kao takvo po sebi apstraktno ne postoji ako negde nije poniklo, ako nema svoje ime i svoje prezime. Naša imena i prezimena jesu Gračanica, Dečane, Pećka Patrijaršija, Devič, Bogoridica Ljeviška, Kosovo i Metohija naše ime i naše prezime jeste pravoslavna crkva. Dakle jesu to biseri, dragulji kulturne svetske baštine ali pre toga to jeste baština naših otaca, naša baština. Baština Srba pravoslavnih i to ne treba nikome da smeta svako ima svoju baštinu, svoju kulturu, svako se na neki način Bogu moli“, kazao je okupljenim građanima u porti manastira Gračanica patrijarh Porfirije.

„Mi pravoslavni Srbi se molimo hrišćanski pravoslavno Hristu raspetome i vaskrslome. Dobili smo taj dar od Boga, drugi su dobili drugačiji ali to ne znači da darovi, tačnije razlitičosti treba da budu povod za sukobe, za nesporazume, razdvajanja zaprvo različitosti jesu upravo darovi a sama reč dar znači da je to nešto što smo dobili kako bismo ga umnožoli a onda kroz to istupili iz sebe i darovali sebe drugima, ali isto tako i oni drugi drugačiji koji stvaraju svoju baštinu“, istakao je u besedi patrijarh Porfirije u Gračanici nakon liturgije.