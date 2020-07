OTKAZAN OUTDOOR FESTIVAL JERMA

Usled nepovoljne epidemiološke situacije u Srbiji i Pirotskom okrugu otkazan je Outdoor festival Jerma, jedna od najlepših letnjih avantura u Srbiji. Planirano je da festival od 12. do 16. avgusta, okupi aktivne porodice, avanturiste i zaljubljenike u prirodu kako bi zajedno, kroz različite programe i aktivnosti, upoznali lepote Specijalnog rezervata prirode Jerma.

Organizacioni tim Outdoor festivala Jerma do poslednjeg trenutka radio je na pripremi festivala, u nadi da će doći do poboljšanja opšte zdravstvene situacije u Srbiji i u svetu. S obzirom na to da do toga nije došlo, odlučeno je da se festival ove godine ne održi.

B.L.

foto: Outdoor festival Jerma