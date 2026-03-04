ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

OSMACIMA PREDSTAVLJEN KONKURS ZA UPIS U SREDNJU ŠKOLU UNUTRAŠNJIH POSLOVA

RT Caribrod

Predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova – Policijske uprave u Pirotu, juče su u Osnovnoj školi „Hristo Botev“, održali sastanak sa učenicima osmog razreda. Sa osmacima su razgovarali Ninoslav Tančić, načelnik policijske stanice u Dimitrovgradu i Dalibor Petrov, zamenik komandira policijske ispostave policijske stanice. Tema je bila Konkurs za upis učenika u Srednju školu unutrašnjih poslova „Jakov Nenadović“ u Sremskoj Kamenici u školskoj 2026/27 godini, rekao je za Radio televiziju Caribrod, zamenik komandira Dalibor Petrov.

Konkurs je u toku, a mogu se javiti učenici završnog razreda osnovne škole, koji ispunjavaju sledeće uslove.

Roditelj, odnosno zakonski zastupnik kandidata, uz prijavu na konkurs, prilaže sledeće dokumente.

Prijemni ispit se satoji iz četiri dela, pojašnjava Petrov.

Konkurs je otvoren 23. februara i traje do 16. marta.

foto album: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1612004187593804&type=3

B.L.

foto i video: Milan Ilijev, Dejan Todorov

