OSMACI PROSLAVILI “DRUGARSKO VEČE”; ZAVRŠNI ISPIT OD 15. DO 17. JUNA

Drugarsko veče dimitrovgradski osmaci proslavili su u subotu 6. juna, a njihovu tradicionalnu šetnju „Balkanskom“ ulicom ispratili su brojni građani, njihovi roditelji i prijatelji. Proslava „Drugarske večeri“ je i ove godine organizovana u prostorijama škole, u prisustvu njihovih razrednih starešina i nastavnika, koji su ih vodili u protekle četiri godine.

Prema kalendaru Ministarstva prosvete, mali maturanti će završni ispit polagati naredne nedelje, od 15. do 17. juna. Prvog dana polagaće test iz srpskog jezika, drugog – iz matematike, a trećeg dana – test iz izabranog predmeta. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19., a konačni – 22. juna.

foto album: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1702540961873459&type=3

foto i video: Dejan Todorov, Miki Ilić