OSMACI NAREDNE NEDELJE POLAŽU ZAVRŠNI ISPIT, MATURSKO VEČE GIMNAZIJALACA U SUBOTU

U petak, 12. juna završava školska godina za učenike od prvog do sedmog razreda osnovnih škola. Za osmake je nastava završena dve nedelje ranije, a sada ih očekuje polaganje završnog ispita. Prema kalendaru Ministarstva prosvete, završni ispit planiran je početkom naredne nedelje, od 15. do 17. juna. Prvog dana učenici će polagati test iz srpskog jezika, drugog – iz matematike, a trećeg dana – test iz izabranog predmeta. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19., a konačni – 22. juna.

Za učenike završnog razreda gimnazije „Sveti Kirilo i Metodije“ nastava je završena 22., odnosno 29. maja, a njihovo „matursko veče“ najavljeno je za subotu 13. jun. Za učenike od prvog do trećeg razreda gimnazije školska godina završava 19. juna.

foto: RTC