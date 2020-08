Opštinski Štab za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad je, na osnovu procene trenutne epidemiološke situacije doneo  je zaključke, koji će važiti do 24. avgusta.

Zaključkom je predviđeno nošenje maski u zatvorenom prostoru i održavanje distance od 2 metra, kao i nošenje maske na otvorenom, tamo gde nije moguće obezbediti minimalno rastojanje od 2 metra. Ugostiteljski objekti u zatvorenom i dalje će raditi do 21, a u baštama do 23 sata. Dozvoljen je rad kupališnog kompleksa u Sportskom centru Park, uz poštovanje svih epidemioloških mera, dok sportska hala i teretana i dalje neće raditi. Zabranjeno je okupljanje više od 10 lica na otvorenom prostoru, kao i treninzi sa više od 10 lica. Za nepoštovanje mera nošenja maski u zatvorenom i okupljanja na otvorenom predviđena je kazna od 5.000 dinara, a za pravna lica u ugostiteljskim objektima, predviđena kazna je 10.000 dinara.

