OPŠTINA DIMITROVGRAD  OBELEŽAVA GODIŠNJICU SMRTI LEVSKOG

Opština Dimitrovgrad organizovaće svečanost povodom 152. godišnjice od smrti Vasila Levskog. Program je zakazan za četvrtak, 19. februar, od 12.00 časova pred bistom Vasila Levskog.

Prisutnima će se obratiti predsednik opštine Vladica Dimitrov, nakon čega će govoriti i neki od gostiju na svečanosti. Učenici dimitrovgradske gimnazije izvešće dramatizaciju posvećenu Apostolu slobode. Polaganje venaca i cveća ispred biste Vasila Levskog, u centru grada, biće organizovano od 12.30 do 12.40 časova.

foto: RTC

