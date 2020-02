Ministarstvo odbrane Republike Srbije je na osnovu Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi objavilo opšti poziv za uvođenje u vojnu evidenciju. Poziv se odnosi na sva lica muškog pola, rođena 2001. godine i starijih godišta, koji nisu uvedeni u vojnu evidenciju, da se jave u Centar ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu. U Pirotu i Babušnici uvođenje u vojnu evidenciju, vrši se radnim danima do 28. februara, a u Beloj Palanci i Dimitrovgradu samo petkom od 9 do 14 časova.

