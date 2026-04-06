OO SUBNOR-a DIMITROVGRAD POVODOM 85 GODINA OD BOMBARDOVANjA BEOGRADA

Povodom obeležavanja Dana sećanja na početak Drugog svetskog rata i godišnjice bombardovanja Beograda, danas se saopštenjem za javnost obratio predsednik Opštinskog odbora SUBNORa Dimitovgrada, Ševko Bašić.

„Danas obeležavamo 85 godina od bombardovanja Beograda od strane nemačke avijacije. Na Beograd je tada izručeno 440 tona razarajućih bombi, procenjuje se da je stradalo više od 10.000 ljudi, uključujući i one koji nikada nisu pronađeni ispod ruševina. Namera je bila da se potpuno slomi slobodarski duh našeg naroda. Nikada nećemo zaboraviti zlo i stradanje koje nam je nanela nacistička Nemačka i njeni saveznici. Pokušali su da nas izbrišu sa lica zemlje, da razore hramove, spomenike, sećanja i duhovne vrednosti. Ali nikada nisu uspeli da nas slome. Narod je preživeo, pobedio i sačuvao slobodu i dostojanstvo”, kaže se u saopštenju.

You May Also Like

U TOKU SU RADOVI NA DRUGOJ FAZI REKONSTRUKCIJE PUTA ŽELJUŠA – PLANINICA – BANSKI DOL – POGANOVO

Dejan Todorov

FMP I MERIDIAN U BORBI PROTIV RAKA DOJKE-OVAJ MEČ TI DOBIJAŠ!￼

TRINAESTORO KARATISTA KLUBA „CARIBROD“ NASTUPILO JE NA 16. INTERNACIONALNOM KARATE KUP-U U VRNJAČKOJ BANJI

Dejan Todorov

