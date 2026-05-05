U nedelju 05. maja u Vrnjačkoj banji je po 23. put održan Internacionalni karate turnir „Vrnjačka banja open“. Učestvovalo je više od 500 takmičara iz 46 klubova Srbije, Bugarske i Crne gore. Karatisti Caribroda uspeli su da iz sedam nastupa osvoje isto toliko medalja. O nastupu dimitrovgradskih karatista govori Goran Krstić, trener karate kluba Caribrod.

Nikolina Panajotov i Jovan Najdenov su prvi put nastupili na velikom turniru međunarodnog karaktera. Iako pod velikom tremom, dobro su se predstavili i uspeli da se nađu među dobitnicima medalja. Već narednog vikenda karatiste Caribroda očekuje “Temnić kup” koji se održava u Varvarinu.

foto album: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1427428615856108&type=3

A.K.

foto i video: Dejan Todorov