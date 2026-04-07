Proteklog vikenda u Čačku je održano Prvenstvo karate saveza užeg regiona za poletarce, pionire i nade. To je bio kvalifikacioni turnir za predstojeće Prvenstvo Srbije za ove uzrastne kategorije. Karate klub Caribrod predstavljali su Luka Veličkov u kategoriji nada 2013. godište, oranž pojasevi, Konstantin Gakov koji je nastupio u kategoriji pionira 2016. godište, žuti pojasevi, Anja Spasov – u kategoriji poletarki, 2017. godište – žuti pojasevi, Doroteja Stojanović u kategoriji poletarki 2018. godište – žuti pojasevi, i Nikolija Stamenov u kategoriji pionirki 2016. godište, žuti pojasevi.

Njihove nastupe komentariše Goran Krstić, trener karate kluba Caribrod.

Generalno svi takmičari dimitrovgradskog kluba imali su jaku konkurenciju sa po dvadesetak protivnika u kategoriji. Prema najavama organizatora, Prvenstvo Srbije za poletarce, pionire i nade biće održano za dve nedelje, a mesto i domaćin takmičenja biće objavljeni narednih dana.

N.S.

foto i video: Dejan Todorov