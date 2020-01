OD SUTRA ZATVORENI SISTEM NAPLATE PUTARINE NA ISTOČNOM KRAKU KORIDORA 10 – JEFTINIJE DO PIROTA, SKUPLJE DO NIŠA

Putevi Srbije još uvek nisu objavili cene putarina u novom sistemu. Očekuje se da će odlazak do Pirota autoputem sada koštati oko 100 dinara ili manje, u jednom pravcu, umesto dosadašnjih 210 dinara, dok će do Niša biti neophodno platiti oko 400 dinara u zavisnosti od naplatne rampe.

