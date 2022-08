OD SUTRA NESTABILNO SA ČESTIM PADAVINAMA I SVEŽIJE

Vreme sutra – umereno do pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Biće uslova i za grmljavinske oluje sa olujnim vetrom, obilnim pljuskovima i gradom. Vetar slab do umeren, promenljivog smera. Minimalna jutarnja temperatura od 18 do 22, maksimalna dnevna od 25 na zapadu do 35 na istoku zemlje.

U Dimitrovgradu sutra jutro vedro, od sredine dana očekuje se povećanje oblačnosti posle podne sa pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab do umeren, promenljivog smera. Minimalna temperatura 18, maksimalna 31 stepen.

Narednih dana biće umereno do pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Očekuju se i grmljavinske oluje sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima, a maksimalna temperatura kretaće se uglavnom od 23 do 27 stepeni. Stabilizacija vremena i osetno toplije vreme očekuje se krajem sledeće nedelje.

N.S.

foto: RTC