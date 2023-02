OD SUTRA MALO TOPLIJE

Sutra ujutru umeren i jak mraz. Tokom dana malo do umereno oblačno i suvo. U toku noći jače se očekuje naoblačenje, koje će usloviti mešovite padavine uz poledicu i kratkotrajno stvaranje manjeg snežnog pokrivača u nižim predelima, a na planinama manje povećanje snega. Vetar slab i umeren, zapadnih pravaca. Minimalna temperatura od -10 do -3, maksimalna od 2 do 7 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra ujutru hladno. Tokom dana sunčano, uz slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura -8, maksimalna 3 stepena.

U nedelju oblačno, sneg će padati na jugu i zapadu, a u ostalim delovima biće suvo. Minimalna temperatura od -5 do 2, maksimalna od 2 do 7 stepeni. U ponedeljak pretežno sunčano i toplije.