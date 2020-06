Od saboraca do neprijatelja: Rasulo među opozicijom dovodi Zelenovića i Đilasa do debakla

Pojedini iz tog tabora, videvši propast ideje tzv. bojkota odlučili su da izađu na izbore i pokušaju da, kao što je slučaj Nebojše Zelenovića, sačuvaju fotelje i izbore se da zadrže privilegije lokalne vlasti. To je, naravno, dovelo do nove podele u delu opozicije, gde su se bojkotaši podelili na bivše bojkotaše i one koji i dalje odbijaju da izađu na izbore tvrdeći da je reč o nekakvom političkom stavu i nevešto skrivajući činjenicu, koja je pravi razlog tzv. bojkota, da nemaju podršku građana, odnosno da ih narod neće.

