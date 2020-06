Od 1. jula do 31. avgusta, za saobraćaj svih motornih vozila biće zatvorena Balkanska ulica, od raskrsnice sa ulicom Hristo Botev do raskrsnice sa ulicom Nišava, kod donje rampe. Ulica će se u navedenom periodu koristiti kao pešačka zona svakodnevno, u vremenu od 19 do 24 sata.

